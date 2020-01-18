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В Москве проходит отбор на фестиваль "Красная гвоздика"

15:18
  • суббота
  • 18 января 2020

Цель смотра - сохранение исторической памяти

В Москве проходит отборочный тур международного фестиваля патриотической песни "Красная гвоздика - юные таланты". В конкурсе участвуют сольные исполнители и коллективы. Со сцены прозвучат новые произведения и песни военных лет.

Главная цель фестиваля - сохранение памяти о героической истории Отечества. Впервые он прошёл в Сочи в 1967 году. В конце прошлого века конкурс прекратил своё существование. Но пять лет назад его было решено возродить, сообщает "ТВ Центр". 

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