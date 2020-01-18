Путин почтил память погибших на Невском пятачке

Президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

18 января в России отмечают знаменательную дату. 77 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. В северной столице проходят памятные мероприятия. В них принимает участие Владимир Путин. Глава государства посетил мемориальный комплекс на Невском пятачке, где возложил цветы к монументу "Рубежный камень", сообщает "ТВ Центр". Памятник был установлен в честь героев, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда.

В январе 43-го в ходе операции "Искра" ударные группировки Волховского и Ленинградского фронтов соединились у южного берега Ладожского озера. При поддержке артиллерии, авиации и флота наземные войска прорвали блокаду нацистских захватчиков. После ожесточённых боёв на Невском пятачке был открыт коридор, для связи города с большой землёй. Спустя год удалось полностью освободить Ленинград. Блокада продолжалась почти 900 дней.

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