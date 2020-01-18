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Массовое отравление в доме престарелых под Москвой. Подробности

16:12
  • суббота
  • 18 января 2020

Пожилые люди доставлены в больницу

Девять постояльцев подмосковного дома престарелых отправлены в больницу. Пенсионеры отравились едой, их состояние оценивается как  средней степени тяжести.

Инцидент произошёл в Реутове. Сначала восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Через некоторое время число госпитализированных выросло до девяти, сообщает ТАСС.

Известно, что в доме престарелых нет собственной столовой, питание туда доставлялось сторонней организацией. Соответствующие органы проведут проверку поставщика. Не месте работают сотрудники Роспотребнадзора по Московской области.

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