Массовое отравление в доме престарелых под Москвой. Подробности

Пожилые люди доставлены в больницу

Девять постояльцев подмосковного дома престарелых отправлены в больницу. Пенсионеры отравились едой, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошёл в Реутове. Сначала восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Через некоторое время число госпитализированных выросло до девяти, сообщает ТАСС.

Известно, что в доме престарелых нет собственной столовой, питание туда доставлялось сторонней организацией. Соответствующие органы проведут проверку поставщика. Не месте работают сотрудники Роспотребнадзора по Московской области.

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