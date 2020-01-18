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Путин пообщался с ветеранами в годовщину прорыва блокады

17:18
  • суббота
  • 18 января 2020

Президент почтил память своего брата

18 января в России отмечают знаменательную дату. 77 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. В северной столице проходят памятные мероприятия. В них принимает участие Владимир Путин.

Глава государства уже посетил мемориальный комплекс на Невском пятачке, где возложил цветы к монументу "Рубежный камень". Памятник был установлен в честь героев, которые отдали свои жизни за спасение Ленинграда. Мероприятия прошли и на Пискарёвском кладбище. Владимир Путин почтил память брата, погибшего в блокадном Ленинграде, а также возложил венок к монументу "Мать-Родина".

После церемонии президент осмотрел экспозицию под названием "Память говорит. Дорога через войну." Это масштабная трёхмерная панорама, которая состоит из десятков военных историй. Она наглядно показывает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага. Эпизоды основаны на воспоминаниях участников Великой Отечественной, сообщает "ТВ Центр".

Также Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где провёл встречу с ветеранами войны и представителями патриотических объединений. После выступления, Владимир Путин вручил ветеранам юбилейные медали. Так же Президент пообещал, ко дню Победы участники войны получат по 75 тысяч рублей, а труженики тыла по 50 тысяч.

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