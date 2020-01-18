За два года пенсии в России вырастут на 18%

Это пообещали в Пенсионном фонде

Пенсии в России вырастут на 18% за два года, такой прогноз дали в Пенсионном фонде. Средний размер пенсии к 2022 году должен составит 18 290 рублей.

У людей, достигших 80-летнего возраста, размер пенсии увеличивается на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5 686 рублей.

Напомним, что новый глава правительства Михаил Мишустин заявил, что считает нецелесообразным менять что-либо в пенсионной системе страны.

"Трогать ничего не будем", - сказал премьер-министр во время консультаций в Госдуме перед своим назначением.

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