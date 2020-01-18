Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века

В Варшаве прозвучало очередное провокационное заявление

В Польше продолжают делать провокационные заявления в адрес России. На этот раз в МИДе страны объявили о правах на предметы искусства, которые, как утверждают польские дипломаты, находятся в России.

"Специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь", - гласит запись в официальном Twitter МИД Польши. В ведомстве подчеркнули, что культура Польши понесла огромные потери из-за действий СССР.

Среди якобы похищенного и уничтоженного советскими войсками – картины художников XVI-XVII веков Лукаса Кранаха-старшего, Антуана Пэна, Даниэля Шульца и Яна Брейгеля-старшего.

Это заявление сделано на следующий день после 75-летия освобождения Польши от нацистов Красной армией. До этого из Варшавы прозвучали другие, не менее резонансные заявления. К примеру, о том, что СССР наравне с Германией виновен в развязывании Второй мировой войны. Также польские политики не раз обвиняли Москву в преступлениях коммунизма и неверном видении истории.

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