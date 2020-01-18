Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей в юбилейный год Победы

Выплаты получат и труженики тыла

Ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время общения с ветеранами в Музее обороны и блокады Ленинграда.

"У нас в этом году 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям", - пообещал глава государства. Повышенную выплату получат ко юбилею Победы и труженики тыла, им выделят по 50 тысяч рублей.

Во время посещения музея Путин вручил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". На медали изображён солдат, пишущий на стене Рейхстага слово "Победа".

18 января в России отмечают знаменательную дату. 77 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. В северной столице проходят памятные мероприятия. В них принимает участие Владимир Путин. Глава государства посетил мемориальный комплекс на Невском пятачке, где возложил цветы к монументу "Рубежный камень".

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