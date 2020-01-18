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Президент России пообещал жёстко разобраться с фальсификаторами истории

17:43
  • суббота
  • 18 января 2020

Путин обратился к западным деятелям

В России появятся центр и сайт архивных документов о Второй мировой войне. Это нужно для того, чтобы ни у кого не возникало желания фальсифицировать историю.
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей в юбилейный год Победы

Как заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге, некоторые люди на Западе пытаются принизить роль наших отцов и дедов, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы.

Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией.

Сайт и центр будут открытыми не только для россиян, но для всех желающих познакомиться с историей войны. По словам Путина, Россия не позволит даже попыток представить историю в совершенно дурном свете.

Президент России находится в Петербурге, где 18 января в России отмечают знаменательную дату. 77 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Невском пятачке, где возложил цветы к монументу "Рубежный камень" и возложил венок к монументу "Мать-Родина".

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