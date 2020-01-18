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"Моральные уроды": Путин обратился к противникам поддержки семей с детьми

18:04
  • суббота
  • 18 января 2020

Таких людей надо показать обществу

Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания господдержки семьям с детьми. Глава государства был удивлён, когда узнал о том, что в обществе есть люди, считающие необязательной увеличение объёма государственной помощи в этой сфере.

Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды.

Это заявление прозвучало на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге. Там проходят мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин посетил 18 января Государственный мемориальный музей обороны и блокады, где пообщался с ветеранами войны и представителями патриотических объединений. Затем президент вручил ветеранам юбилейные медали. Прозвучало также важное обещание: ко дню Победы участники войны получат по 75 тысяч, а труженики тыла по 50 тысяч рублей.

Напомним, что 15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сообщил об увеличении материнского капитала, выплаты также будут выделяться и при рождении первого ребёнка. Глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми от 3 до 7 лет.

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