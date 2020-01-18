Путин высказался о бессрочном нахождении у власти

Вопрос на эту тему задал ветеран войны

Владимир Путин высказался против идеи бессрочного нахождения у власти. На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге один из её участников предложил главе государства отказаться от ограничения полномочий президента конкретными сроками и закрепить это в Конституции.

Президент вспомнил исторический период конца XX века, когда руководители государства до конца своих дней были у власти. "К такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться", - сказал Путин.

Ранее, в своём Послании Федеральному собранию президент предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента. Такие люди должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другой страны.

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