Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским школьникам

Для ребят сыграл военный оркестр

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Латакия. 350 продуктовых наборов раздали сирийским школьникам прямо во время уроков. Ученики - получили мёд и тульские пряники, а в благодарность за подарки прочитали стихи.

За партами в основном дети из семей беженцев, переехавших в посёлок Магрит из районов, подконтрольных боевикам. Многие подростки впервые попали в школу. В перечне предметов - несколько иностранных языков, в том числе, русский.

Праздничное настроение поддержал и военный оркестр пункта базирования Хмеймим: прямо во дворе школы состоялся концерт. Исполняли зарубежные и отечественные хиты. Прозвучали и гимны двух стран. Послушать музыкантов собрались почти все местные жители, сообщает "ТВ Центр".

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