Ночью прошли крещенские купания

Православные христиане отмечают Крещение. В Богоявленском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды, а служители Русской православной церкви в разных концах Земли освятили четыре океана. По всей стране тысячи людей по традиции окунулись в прорубь.

Праздник еще называют Богоявлением. В этот день Иисус принял крещение от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Крещенский сочельник – это строгий постный день. Он начинается вечером 18 января и по церковным канонам до первой звезды, а по факту – до причащения крещенской водой. Чтобы верующие могли согреться после купели спасатели развернули полевую кухню. Всем желающим раздают горячий ароматный чай, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, сильно согреваться на улице не требуется: температура в районе ноля. Для зрителей это комфортно, а вот купающимся, напротив, приятней окунаться в минус 20 и даже 30 градусов. Из-за аномально тёплой погоды организовывать купели на тонком льду опасно, поэтому их пришлось перенести.

Зима преподнесла сюрпризы даже Архангельску, который находится возле Полярного круга. Из-за малой толщины льда в городе не стали делать купели. Иордани прорубили в 30 километрах во льдах Северной Двины. Во Владивостоке – минус 10 и, что удивительно для Приморского города, безветренно. Здесь такую погоду считают комфортной и многие стараются подольше задержаться в воде. Но, крещенские традиции совсем не одно и то же, что моржевание, напоминают священники.

А вот в Якутске проблем с морозами нет: люди окунались в минус 35. Вокруг купели даже установили огромный тент. Снаружи он выглядит как храм. Рядом построили настоящий ледовый городок.

Самая живописная купель в Крыму. Совершить таинство можно на высоте птичьего полета. Храм Святителя Николая Мирликийского недалеко от Судака расположен на утесе, который врезается далеко в море и возвышается на 65 метров над водой.

((ЗК)) Чин великого освящения воды совершил сегодня в Елоховском Богоявленском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил - великий праздник нужно встречать, в первую очередь, с молитвой.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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