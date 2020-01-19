"Суббота гнева" в Париже закончилась пожарами и беспорядками

Полиция задержала около 60 человек

Погромы, драки, вандализм. Очередная "суббота гнева" прошла в Париже. Несколько тысяч жёлтых жилетов вышли на улицы французской столицы с требованием политических и экономических реформ.

Сначала манифестация проходила мирно, но затем к ней присоединились радикалы. Они начали поджигать мусорные баки и припаркованные мотороллеры, а также забрасывать полицию камнями и бутылками, сообщает "ТВ Центр".

Основным местом столкновений стала площадь Лионского вокзала. Стражи порядка её оцепили, взяли под охрану кафе и рестораны. Успокоить толпу не удавалось два часа. Пришлось применить слезоточивый газ. Около 60 человек задержаны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"