Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

Встреча пройдёт 19 января

19 января в Берлине откроется Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В саммите примет участие Владимир Путин, а также президенты Турции, Франции и Египта, канцлер ФРГ, премьер Великобритании. И, конечно же, стороны конфликта. Начало процесса межливийского урегулирования было положено в Москве.

Бессрочное прекращение огня, остановка продвижения войск всеми сторонами конфликта, единое правительство страны. Вот главные пункты коммюнике берлинской конференции по Ливии. В случае успеха конференция станет первым шагом на пути к миру в стране, сообщает "ТВ Центр".

Ливийский фельдмаршал Хафтар заявил, что готов подписать документ о бессрочном прекращении огня, если будет выполнен ряд его условий. Накануне, 18 января силы, лояльные генералу, заблокировали экспорт нефти из нескольких крупных ливийских портов. В ответ глава правительства национального согласия Файез Саррадж пригрозил международной интервенцией в Ливию, пообещав, пригласить в страну миротворческий контингент под эгидой ООН.

Западу, и в том числе представителю Вашингтона на этих переговорах - госсекретарю Майку Помпео - только и остаётся, что говорить о важности прекращения огня. И готовности поспособствовать мирному процессу. Как подчеркнули в ООН, для измученной войной Ливии эта встреча в Берлине может стать таблеткой аспирина. То есть, эффективным, но временным средством решения проблемы. Впрочем, и это сегодня гораздо лучше, чем ничего.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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