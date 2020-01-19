Зеленский посадит правительство на голодный паёк после демарша Гончарука

Министрам урежут зарплаты

Украинское правительство обнародовало информацию о зарплатах министров. Суммы - до 100 тысяч гривен, это около 250 тысяч рублей. На скромный оклад киевские чиновники жаловались давно. Но, похоже, затянуть пояса в ближайшее время придётся ещё туже. Президент Владимир Зеленский распорядился зарплаты министров пересмотреть в меньшую сторону.

Корректировкой займётся премьер Гончарук. Тот самый, что подавал в отставку. Президент Зеленский при личной встрече с главой правительства в мягкой форме дал понять - сейчас не время бросаться дешёвыми заявлениями.

Подробнее о ситуации на Украине – в репортаже Павла Прокопенко.

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