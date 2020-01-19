Жители Алтая попали в снежную ловушку

В регионе не прекращается снегопад

Жители Алтайского края попали в снежный плен. Метель не прекращается уже третий день, закрыто движение на некоторых трассах. Для водителей, застрявших на дорогах, организованы пункты временного размещения.

Движение по девяти региональным дорогам остаётся закрытым из-за метели и сильного ветра. Водители фур не могут сдвинуться с места. Их вытягивают спасатели. Для тех, кто застрял в дороге, работают 14 пунктов временного размещения и 22 пункта обогрева. За помощью уже обратились около 200 человек. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает "ТВ Центр".

В соцсетях жители Алтая буквально соревнуются - кому сложнее выйти из дома. На приусадебных участках двухметровые сугробы. Похожая ситуация в соседнем регионе - на Кузбассе. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Синоптики предупреждают, улучшения погоды в Западной Сибири можно ожидать только к середине следующей недели.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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