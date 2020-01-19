Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

Это случится уже весной 2020 года

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишатся части привилегий и титула их высочеств уже весной, об этом заявили в Букингемском дворце. На его сайте опубликовано сообщение, в котором говорится: в указанный срок герцог и герцогиня Сассекские перестанут официально представлять монаршую семью, однако во всех своих действиях и заявлениях должны строго придерживаться ценностей королевской фамилии.

Получать деньги из общественных фондов они больше не будут. Зарабатывать на жизнь намерены самостоятельно. При этом Гарри и Меган выразили желание на личные средства отремонтировать коттедж, который останется их домом в Великобритании, сообщает "ТВ Центр".

Как ранее заявили супруги, они собираются воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям. Однако изменение статуса позволит им сфокусироваться на дальнейших личных планах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"