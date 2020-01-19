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Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

12:42
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Это случится уже весной 2020 года

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишатся части привилегий и титула их высочеств уже весной, об этом заявили в Букингемском дворце. На его сайте опубликовано сообщение, в котором говорится: в указанный срок  герцог и герцогиня Сассекские перестанут официально представлять монаршую семью, однако во всех своих действиях и заявлениях должны строго придерживаться ценностей королевской фамилии.
Отец Меган Маркл даст против нее обличительные показания

Получать деньги из общественных фондов они больше не будут. Зарабатывать на жизнь намерены самостоятельно. При этом Гарри и Меган выразили желание на личные средства отремонтировать коттедж, который останется их домом в Великобритании, сообщает "ТВ Центр".

Как ранее заявили супруги, они собираются воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям. Однако изменение статуса позволит им сфокусироваться на дальнейших личных планах.

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