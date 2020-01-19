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Сделано заявление о ликвидации Украины

10:32
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Страна постепенно распадается

На Украине начался процесс ликвидации страны. С таким громким заявлением выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она полагает, что сейчас страна переживает период, когда её все используют как хотят.
Тимошенко потребовала немедленной отставки Зеленского

"Мы должны признать, что период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, мы потеряли, заменив все это советами извне", - сказала Тимошенко в интервью телеканалу ZIK. Она считает, что Украина на современном этапе развития не имеет национального лидера.

Политик добавила, что сейчас занимается тем, что на конкретных фактах и цифрах объясняет народу о начале процесса ликвидации Незалежной. Власти страны должны признать этот факт, уверена Тимошенко.

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