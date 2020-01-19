Скандал в Белом доме: Трамп выгнал своего советника по России

Против Эндрю Пика завели дело

Дональд Трамп уволил своего советника по России из-за вопросов безопасности. Эндрю Пик возглавлял департамент по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Как пишет новостной портал Axios, в отношении Пика начато некое расследования, детали которого не сообщаются.

Эндрю Пик пришёл в администрацию Трампа в ноябре 2019 года вместо ушедшего Тима Мориссона. До этого он занимал пост заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

Как утверждают аналитики, обычно такие быстрые отставки связаны или с серьёзными провалами в работе, или с разглашением государственной тайны.

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