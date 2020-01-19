Победный бой Макргегора закончился поцелуями на ринге

Победитель утешил побеждённого

Поединок двух бойцов смешанных единоборств в Лас-Вегасе закончился за 40 секунд. Конор Макгрегор отправил в технический нокаут Дональда Серроне. Это была первая победа ирландца за три года.

Скоротечный бой состоял из 17 ударов Макгрегора. Серроне пытался несколько раз встать на ноги, но у него ничего не получилось.

После победы Макгрегор утешил Серроне поцелуем в лоб, а затем долго обнимался на ринге с бабушкой побеждённого.

Конору Макгрегору 31 год. Он занимает 12 место официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. До этого он одерживал победы в лёгком и полулёгком весе.

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