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В Пушкинском музее жёстко ответили на провокацию Польши

13:29
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Варшава обвинила Красную Армию в похищении картин

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ответила на провокационное заявление Польши по поводу похищенных картин. Руководитель музея с 1961 года сказала, что претензии Варшавы абсолютно голословны.
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Антонова предложила польским деятелям обратиться адресно: какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась. Нынешнее заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей, отметила искусствовед в эфире НСН.

Напомним, что 18 января МИД Польши объявил о правах на предметы искусства, которые, как утверждают польские дипломаты, находятся в России. По заявлениям в Twitter, специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения польского искусства. В ведомстве подчеркнули, что культура Польши понесла огромные потери из-за действий СССР. Среди якобы похищенного и уничтоженного советскими войсками – картины польских художников XVI-XVII веков.

Заявление носило явно политический и провокационный характер. Оно было сделано на следующий день после 75-летия освобождения Польши от нацистов Красной армией.

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