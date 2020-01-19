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Как заставить нерадивых отцов платить алименты

15:26
  • воскресенье
  • 19 января 2020

В России хотят создать специальный фонд

Новогодние каникулы закончились, однако далеко не все россияне провели их так, как хотели бы. Некоторые планировали отдохнуть за границей, однако не смогли выехать из страны из-за долгов.

В числе самых распространённых - алименты. Их часто не платят не только те, у кого нет денег, но и богатые и знаменитые. Ведь способов скрыть свои реальные доходы - масса, а вот выбить из второй половины положенное - чрезвычайно сложно. 

И тут на помощь мог бы прийти так называемый государственный алиментный фонд. Идею его создания уже который год обсуждают в Госдуме. Но пока безрезультатно. Столичные депутаты намерены в ближайшее время решить этот вопрос хотя бы на региональном уровне.

Подробности – в репортаже Полины Кастрицкой.

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