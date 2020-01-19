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Собянин поздравил москвичей с праздником Крещения

13:40
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Мэр пожелал горожанам мира и здоровья

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Крещения Господня. Слова поздравления он написал в Twitter.

С праздником Крещения, православные! Мира в доме, добра и здоровья.

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения. В этот день принято смывать все грехи. Около 53 тысяч москвичей уже окунулись в  купели. Больше всего людей пришло на Святое озеро в Косино - около 10 тысяч человек. Много народу было и на прудах в Сокольниках и Южном Бутово.

Морозов в Москве нет, льда на большинстве водоёмов тоже. Тем не менее, спасатели предупреждают не выходить на тонкий лёд водоемов, купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на воде.

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