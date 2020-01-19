Медведев рассказал, чем он занимался в первые после отставки выходные

Экс-премьер отдохнул и намерен продолжать работу

В первые выходные после своей отставки Дмитрий Медведев отправился кататься на лыжах. Об этом сам экс-премьер рассказал в эфире Первого канала. В большом интервью, отвечая на вопрос, как изменилась его жизнь после отставки, Медведев сказал: "Она изменилась следующим образом - я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями".

Бывший глава правительства также сообщил, что после назначения на пост заместителя главы Совета безопасности остаётся председателем партии "Единая Россия". Одной из задач он видит повышение уровня благосостояния россиян. Также Медведев упомянул работу над национальными проектами.

Под руководством Медведева партия продолжит подготовку к предстоящим парламентским выборам, они должны пройти в 2021 году.

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