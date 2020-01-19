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Известный рок-музыкант умер в 45 лет

15:06
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Прошлым летом его сильно избили

В Минске умер экс-гитарист и один из основателей советской и белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой". Руслану Владыко было 45 лет. В июне 2019 года музыканта избили в столице Белоруссии, он получил серьёзную черепно-мозговую травму и впал в кому, сообщает ТАСС.

Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году и существовала до 2014 года, пока не распалась на два коллектива - Brutto и Trubetskoy.

Коллектив назвали в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". За время своего существования коллектив выпустил 13 альбомов.

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