Известный рок-музыкант умер в 45 лет

Прошлым летом его сильно избили

В Минске умер экс-гитарист и один из основателей советской и белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой". Руслану Владыко было 45 лет. В июне 2019 года музыканта избили в столице Белоруссии, он получил серьёзную черепно-мозговую травму и впал в кому, сообщает ТАСС.

Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году и существовала до 2014 года, пока не распалась на два коллектива - Brutto и Trubetskoy.

Коллектив назвали в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". За время своего существования коллектив выпустил 13 альбомов.

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