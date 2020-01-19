После приёма лекарств в России умерли 250 человек

Это связано с аллергической реакцией

С января по октябрь 2019 года в России умерли 250 человек после приёма лекарств. Эти случаи произошли в медицинских учреждениях, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

В ведомстве также назвали препарат, от которого скончались 25 человек. Это – давно известный и проверенный лидокаин, пишет агентство "Москва.

В свою очередь главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва предупредила, что при бесконтрольном приёме жаропонижающих лекарств есть риски развития тяжёлых побочных эффектов, которые могут привести к смерти.

"Если начать самостоятельно увеличивать дозировку, принимать параллельно другие препараты, то велика вероятность развития побочных эффектов и нанесения большого вреда здоровью", - сказала Журавлёва. Приём лекарств без назначения врача несёт в себе риски для желудочно-кишечного тракта и печени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"