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В московском воздухе стало меньше вредных веществ

16:25
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Снизились концентрации диоксида азота

За последние пять лет в Москве резко снизились концентрации диоксида азота, сообщают специалисты "Мосэкомониторинга". Там подвели предварительные итоги 2019 года.
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Выяснилось, что содержание вредных примесей снизилось даже рядом с оживлёнными автотрассам. Также замечено снижение диоксида азота вблизи жилых домов и в целом по городу.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что снижение диоксида азота в столице стало результатом совокупности мер в области транспортной политики, модернизации объектов теплоэнергетики и энергосбережения, сообщает агентство "Москва".

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