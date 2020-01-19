В московском воздухе стало меньше вредных веществ

Снизились концентрации диоксида азота

За последние пять лет в Москве резко снизились концентрации диоксида азота, сообщают специалисты "Мосэкомониторинга". Там подвели предварительные итоги 2019 года.

Выяснилось, что содержание вредных примесей снизилось даже рядом с оживлёнными автотрассам. Также замечено снижение диоксида азота вблизи жилых домов и в целом по городу.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что снижение диоксида азота в столице стало результатом совокупности мер в области транспортной политики, модернизации объектов теплоэнергетики и энергосбережения, сообщает агентство "Москва".

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