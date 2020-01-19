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Тела погибших в Иране украинцев доставили в Киев

17:15
  • воскресенье
  • 19 января 2020

В аэропорту прошла церемония прощания

В киевском аэропорту "Борисполь" прошла церемония прощания с погибшими при крушении сбитого пассажирского лайнера в Иране. Рейс с телами жертв трагедии на взлётно-посадочной полосе встречал почётный караул, а также первые лица государства, включая президента Владимира Зеленского. В аэропорт съехались родственники и коллеги погибших.
Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Всего погибли 11 украинцев: два пассажира и весь экипаж. 8 января "Боинг" Международных авиалиний Украины, который направлялся в Киев, упал близ аэропорта Тегерана сразу после взлёта. На борту находились 176 человек. Среди погибших - гражданине Ирана, Канады, Афганистана, ФРГ, а также подданные Швеции и Великобритании, сообщает "ТВ Центр".

Иранские власти признали, что судно было сбито военными по ошибке. Всю ответственность на себя взял командующий аэрокосмическими силами КСИР.

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