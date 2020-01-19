Путин и Эрдоган встретились в Берлине перед конференцией по Ливии

Лидеры двух стран обсудили план действий

Владимир Путин прибыл в Берлин. В столице Германии открывается представительная международная конференция по Ливии. Перед началом общей дискуссии, глава российского государства встретился с президентом Турции.

Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган ещё на переговорах в Стамбуле 8 января рассмотрели возможности заключения перемирия между участниками ливийского конфликта.

А уже 13 января в Москве прошла межливийская встреча, организованная при российско-турецком посредничестве. На ней, в преддверии Берлинской конференции, удалось в значительной мере согласовать позиции сторон по вопросам прекращения огня.

Путин назвал это очень хорошим результатом, который создал предпосылки для берлинской встречи, сообщает "ТВ Центр".

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