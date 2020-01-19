Как старые друзья: Меркель пообщалась с Путиным по-русски

В Берлине проходит конференция по Ливии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретила президента России в Берлине, где 19 декабря проходит Международная конференция по Ливии. Во время протокольной съёмки в кадре были Меркель, Путин и генсек ООН Антонио Гуттереш.

Они позировали несколько секунд перед операторами и фотографами. В этот момент Ангела Меркель спросила у Владимира Путина: "Он с тобой говорит по-русски?", имея в виду генсека ООН. Российский лидер ответил: "Чуть-чуть". Общение выглядело так, как будто встретились старые друзья.

Ранее на конференцию в ведомство канцлера прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. С ним один на один несколько минут пообщался российский президент.

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в Берлине, на неё приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Ранее в Москве прошла встреча лидеров противоборствующих в Ливии группировок, но к соглашению они не пришли.

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