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Рабочая группа по изменению Конституции сделала первое заявление

18:49
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Обществу будет предложен механизм голосования по поправкам в Основной закон

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию сделала первое заявление. "Нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы", - говорится в документе, поступившим в ТАСС.
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Группа приступила к работе 15 января, сразу же после того, как был подписан президентский указ о её создании. В составе группы - 75 человек. Там есть юристы, политики, учёные и общественные деятели. Сопредседатели группы – сенатор Андрей Клишас, депутат Думы Павел Крашенинников и учёный-правовед Талия Хабриева.

Напомним, что в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Речь идёт, в частности, о праве утверждения кандидатуры премьер-министра депутатами Госдумы. Кроме того, предлагается закрепить в Конституции приоритет Основного закона перед международными договорами. Все поправки будут вынесены на всенародное голосование.

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