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Калининградец сломал шею во время крещенских купаний

19:31
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Пострадавшего доставили в больницу

В Калининградской области крещенские купания закончились трагически. 23-летний мужчина прыгнул в купель, ударился о дно водоёма и сломал себе шею. Инцидент произошёл в поселке Ровное Гвардейского района, сообщает РИА Новости.
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Дежурившие рядом спасатели МЧС достали мужчину из воды и передали бригаде скорой помощи. Врачи диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и оперативно доставили пострадавшего в больницу.

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения. В этот день принято смывать все грехи. По всей стране проходят массовые купания в купелях. В центральной части России морозов в нет, как и льда на большинстве водоёмов. Тем не менее, спасатели предупреждают не выходить на тонкий лёд, купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на воде.

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