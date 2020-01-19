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Губернатора попросили извиниться за фразу "мочить журналистов"

19:41
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Заявление сделало руководство "Единой России"

Руководство партии "Единая Россия" призвало губернатора Чувашии Михаила Игнатьева извиниться перед журналистами после его двусмысленного высказывания в адрес представителей прессы.

"Должность губернатора обязывает людей, её занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли", - напомнил главе республики заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Общаться и работать в публичном поле нужно таким образом, чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций.

Ранее СМИ распространили заявление губернатора Чувашии, сделанное им во время поздравления местных журналистов с Днём печати. В нём Игнатьев призвал мочить тех блогеров и журналистов, которые критикуют власть по заказу и создают неспокойную обстановку. Позже пресс-служба главы республики пояснила, что Игнатьев вкладывал иной смысл в своё высказывание. Слова губернатора означают призыв к раскрытию сведений о заказчиках так называемых информационных войн, сказали в администрации.

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