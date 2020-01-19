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Следственный комитет проверит информацию об избиении подростка в ТЦ "Мега Химки"

19:03
  • воскресенье
  • 19 января 2020

Молодого человека отправили в нокаут

Следственный комитет проверит информацию об избиении охранником подростка в торговом центре "Мега Химки". В соцсетях распространяется видео, на котором снят конфликт между группой подростков и охранниками магазина. Разнимая драку молодых людей человек с бейджиком охранника сильно ударил одного из подростков, после чего тот упал на пол.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области, следователи проверяют данные об этом инциденте. Как и положено в таких случаях, будут опрошены очевидцы и участники происшествия.

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