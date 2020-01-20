Когда подавать документы на увеличенный маткапитал

Поручения президента будут выполнены в сжатые сроки

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что нижняя палата парламента максимально быстро будет рассматривать законопроекты, необходимые для выполнения поручений президента в послании Федеральному собранию.

"Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - сказала Бессараб "Известиям".

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что основная подготовительная работа для выполнения президентских поручений уже проведена.

"Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное - как можно быстрее провести их через парламент", - отметил сенатор.

Напомним, 15 января российский лидер Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал семьями при рождении первенца. Речь идет о сумме в размере 466 тысяч рублей. За второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей. К тому же президент распорядился ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

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