Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Актеры перестали скрывать свою дружбу

Брэд Питт и Дженнифер Энистон перестали скрывать свою дружбу. Бывшие супруги впервые за 15 лет разговаривали на публике.

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошло вручение премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".

Позже во время фотографирования на красной дорожке со статуэтками Джен и Бред поздравили друг друга. Бывшие супруги обменялись парой фраз и обнялись. Они сияли от счастья. В объективы камер попал и трогательный момент, как актер берет за руку отходящую от него Дженнифер, пишет Vogue.

Это первый случай, когда актеры после развода позировали вместе на красной дорожке. Они избегали публичных встреч 15 лет, до церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась 5 января этого года.

О возобновлении дружбы Питта и Энистон заговорили в прошлом году. СМИ сообщали, что актер пришел на празднование дня рождения бывшей жены. Но подтверждений этом слуху найти не удалось. Представители артистов не комментировали происходящее.

Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в 2000 году. Через пять лет они расстались. На развод подала Энистон, узнав, что во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт закрутил роман со своей партнершей Анджелиной Джоли. Также ходили слухи о том, что причиной расставания было нежелание Энистон иметь детей от Питта, однако сама Энистон это опровергает.

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