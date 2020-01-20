Россиян освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ

Законопроект внесут в Госдуму до конца февраля

Россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект о запрете финансовым учреждениям начислять свои проценты на переводы будет внесен в Госдуму до конца февраля. Три думские фракции уже заявили о своем согласии с такой мерой.

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов напомнил, что сегодня комиссия для граждан при оплате услуг ЖКХ составляет от 0,5 до 2%. Причем ее размер не зависит от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

"Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций", - рассказал Неверов "Известиям".

В парламенте отмечают, что такие изменения очень важны, в первую очередь, для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров. Россияне не понимают, почему они должны отдавать больше того, что указано в платежке.

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