ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье поезд протаранил легковушку

08:50
  • понедельник
  • 20 января 2020

Есть погибшие

В Московской области два человека погибли в результате ДТП с легковушкой и пассажирским поездом дальнего следования. Инцидент произошел на пересечении железной дороги "Москва-Рязань" и автодороги "ММК-Чечевилово".

Погибшие находились в легковом автомобиле – это водитель и пассажир. "По неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на железнодорожные пути", - сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на региональный главк МВД России.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Железнодорожный переход
Железнодорожный переход
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.