В Подмосковье поезд протаранил легковушку

Есть погибшие

В Московской области два человека погибли в результате ДТП с легковушкой и пассажирским поездом дальнего следования. Инцидент произошел на пересечении железной дороги "Москва-Рязань" и автодороги "ММК-Чечевилово".

Погибшие находились в легковом автомобиле – это водитель и пассажир. "По неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на железнодорожные пути", - сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на региональный главк МВД России.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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