Борющийся с раком игрок КВН записал душещипательное видео перед смертью

Болезнь изменила его жизненные приоритеты

В Сети обсуждают видео с участием бывшего игрока команды КВН "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова, который скончался 19 января от лейкоза.

Гайдуков умер в возрасте 36 лет. О своей болезни он узнал осенью 2018 года. Недавно ему единовременно перечислили сумму в размере 1,6 миллиона рублей. После этого игрок КВН сказал, что вопрос с приобретением лекарств для него закрыт.

В декабре 2018 года на YouTube-канале Сергея Берлизова вышло интервью, которое Гайдуков дал ему в Боткинской больнице. Во время разговора о своей семье Тимур сдерживался, чтобы не прослезиться.

По словам Гайдукова, он всегда старался верить в свое выздоровление и не терять позитивного настроя. Родные и близкие помогли ему советами и душевным теплом. "Все будет хорошо, мы победим", - подумал он, услышав диагноз.

Тимур Гайдуков признался, что первый месяц после постановки диагноза оказался самым трудным. Ему приходилось постоянно ездить по врачам и сдавать анализы. И при этом нужно было свыкаться с мыслью, что теперь его жизнь резко изменилась. Постепенно, по словам Тимура, пришло осознание, что самое главное в жизни - это семья и здоровье, а не работа, как он думал раньше.

- Хороший был, - пишут сейчас в Сети.

- Ты такой позитивный был, такой энергичный... Не верится, что такой конец истории у тебя.

- Земля тебе пухом!

Гайдуков начал играть за "Город Пятигорск" во время учебы в университете. В 2010 году команда стала чемпионом Первой лиги КВН, а через три года одержала победу в Высшей лиге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"