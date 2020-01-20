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Борющийся с раком игрок КВН записал душещипательное видео перед смертью

09:17
  • понедельник
  • 20 января 2020

Болезнь изменила его жизненные приоритеты

В Сети обсуждают видео с участием бывшего игрока команды КВН "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова, который скончался 19 января от лейкоза.  
Известный рок-музыкант умер в 45 лет

Гайдуков умер в возрасте 36 лет. О своей болезни он узнал осенью 2018 года. Недавно ему единовременно перечислили сумму в размере 1,6 миллиона рублей. После этого игрок КВН сказал, что вопрос с приобретением лекарств для него закрыт. 

В декабре 2018 года на YouTube-канале Сергея Берлизова вышло интервью,  которое Гайдуков дал ему в Боткинской больнице. Во время разговора о своей семье Тимур сдерживался, чтобы не прослезиться. 

По словам Гайдукова, он всегда старался верить в свое выздоровление и не терять позитивного настроя. Родные и близкие помогли ему советами и душевным теплом. "Все будет хорошо, мы победим", - подумал он, услышав диагноз. 

Тимур Гайдуков признался, что первый месяц после постановки диагноза оказался самым трудным. Ему приходилось постоянно ездить по врачам и сдавать анализы. И при этом нужно было свыкаться с мыслью, что теперь его жизнь резко изменилась. Постепенно, по словам Тимура, пришло осознание, что самое главное в жизни - это семья и здоровье, а не работа, как он думал раньше. 

- Хороший был, - пишут сейчас в Сети. 

- Ты такой позитивный был, такой энергичный... Не верится, что такой конец истории у тебя.

- Земля тебе пухом!

Гайдуков начал играть за "Город Пятигорск" во время учебы в университете. В 2010 году команда стала чемпионом Первой лиги КВН, а через три года одержала победу в Высшей лиге. 

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