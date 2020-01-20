Зеленского лишили слова на форуме в Израиле

Президент Украины все равно будет присутствовать на форуме памяти жертв холокоста

Владимир Зеленский огорчен отказом властей Израиля предоставить ему слово на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Президент Украины заверяет, чтокаждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Незалежной. Так что, по мнению украинского лидера, было бы справедливо, чтобы он выступил с речью.

"Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - сказал Зеленский в интервью изданию The Times of Israel.

Концлагерь Аушвиц (или Освенцим) стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах здесь погибли 1,4 миллиона человек, более миллиона из которых – евреи. 27 января 1945 года лагерь был освобожден войсками Красной армии.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Израиле, в мемориале "Яд Вашем", 22-23 января. На мероприятие не приедет президент Польши Анджей Дуда – ему организаторы не предоставили слово. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому также отказали в праве выступить на форуме. МИД Израиля объяснил это тем, что на Украине прославляют ответственных за убийства евреев - а память о холокосте не может быть внутренним делом страны, напоминают РИА Новости.

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