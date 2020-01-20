Москвичам пообещали "небывалую" погоду

Синоптики пообещали аномально теплую погоду в столичном регионе

На этой неделе в столице и области будет теплая погода, более типичная для весны. Так, в понедельник ожидается до трех градусов тепла – это превышает норму почти на 10 градусов. А 21 января потеплеет еще сильнее, вплоть до небывалых для этого дня значений (до плюс пяти градусов).

"Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, усилением ветра и небывалым для этого дня теплом", - рассказал телеканалу "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В среду в Москве похолодает, возможен снегопад. Такая погода продержится недолго и уже к следующим выходным в столичном регионе снова потеплеет, установится околонулевая температура.

Ранее в Гидрометцентре назвали главный плюс аномально теплой зимы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"