Трамп решил ужесточить правила выдачи туристических и деловых виз

Президент США намерен бороться с "родильным туризмом"

Дональд Трамп считает "откровенно смешным" положение 14-й поправки к конституции США. Этот пункт гарантирует предоставление гражданства лицам, рожденным на территории страны.

Как сообщается, Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство. По словам представителей президентской администрации, планируется изменить правила выдачи виз типа В – они выдаются для въезда в страну на короткий срок с туристическими и деловыми целями.

"Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с "родильным туризмом". Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии", — приводит слова сотрудника Белого дома издание Axios.

По данным американского Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождаются около 33 тысяч детей иностранцев. Теперь сотрудники госдепа смогут отказать в выдаче въездной визы, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В Белом доме считают, что специалисты госдепартамента обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.

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