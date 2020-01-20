ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп решил ужесточить правила выдачи туристических и деловых виз

09:32
  • понедельник
  • 20 января 2020

Президент США намерен бороться с "родильным туризмом"

Дональд Трамп считает "откровенно смешным" положение 14-й поправки к конституции США. Этот пункт гарантирует предоставление гражданства лицам, рожденным на территории страны.
Скандал в Белом доме: Трамп выгнал своего советника по России

Как сообщается, Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство. По словам представителей президентской администрации, планируется изменить правила выдачи виз типа В – они выдаются для въезда в страну на короткий срок с туристическими и деловыми целями.

"Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с "родильным туризмом". Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии", — приводит слова сотрудника Белого дома издание Axios.

По данным американского Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождаются около 33 тысяч детей иностранцев. Теперь сотрудники госдепа смогут отказать в выдаче въездной визы, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В Белом доме считают, что специалисты госдепартамента обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.