"Я боялся ее до судорог": Алексей Макаров раскрыл правду об отношениях с Любовью Полищук

Он затаил на родителей обиду

47-летний актер Алексей Макаров признался, что он боялся свою мать - народную артистку России Любовь Полищук, которая скончалась в 2006 году.

По словам Макарова, он рос тяжелым подростком. Его знаменитую маму это пугало, поэтому порой она общалась с ним на повышенных тонах. "Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая мне передалась", - признался Алексей Макаров в программе "Однажды…".

Любовь Полищук ушла от своего первого мужа Валерия Макарова, когда их сыну было четыре года. Алексея отдали в школу-интернат, откуда он несколько раз сбегал. Мальчик затаил на родителей обиду. "Ты видишь, как родители у всех твоих сверстников любят их, зацеловывают, а твои - выясняют отношения", - рассказал Макаров.

Недавно артист встретился со своей сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук. Они сделали селфи на фоне фотографий знаменитой артистки. "Фасады у нас разные, а суть - одна. Она же общий знаменатель", - пошутил Макаров по поводу сходства с сестрой.

Мариэтта родилась в браке Полищук и художника Сергея Цигаля.

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