ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я боялся ее до судорог": Алексей Макаров раскрыл правду об отношениях с Любовью Полищук

09:52
  • понедельник
  • 20 января 2020

Он затаил на родителей обиду

47-летний актер Алексей Макаров признался, что он боялся свою мать - народную артистку России Любовь Полищук, которая скончалась в 2006 году. 
Выяснились жуткие подробности предсмертных страданий Полищук

По словам Макарова, он рос тяжелым подростком. Его знаменитую маму это пугало, поэтому порой она общалась с ним на повышенных тонах. "Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая мне передалась", - признался Алексей Макаров в программе "Однажды…". 

Любовь Полищук ушла от своего первого мужа Валерия Макарова, когда их сыну было четыре года. Алексея отдали в школу-интернат, откуда он несколько раз сбегал. Мальчик затаил на родителей обиду. "Ты видишь, как родители у всех твоих сверстников любят их, зацеловывают, а твои - выясняют отношения", - рассказал Макаров. 

Недавно артист встретился со своей сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук. Они сделали селфи на фоне фотографий знаменитой артистки. "Фасады у нас разные, а суть - одна. Она же общий знаменатель", - пошутил Макаров по поводу сходства с сестрой. 

Мариэтта родилась в браке Полищук и художника Сергея Цигаля.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Любовь Полищук
Любовь Полищук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.