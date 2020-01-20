"Страшно представить, что было внутри": очевидец о ЧП в отеле Перми

В этом отеле авария уже происходила

Появляются подробности трагедии в мини-отеле в Перми, где в результате прорыва трубопровода с горячей водой погибли пять человек, еще несколько получили ожоги.

Как рассказал очевидец происшествия, когда ЧП произошло, на улице было темно. "Страшно представить, что было внутри здания. Я живу здесь недалеко. Моя жена выглянула в 04:00, видит, что медики стоят тут", - приводит его слова портал 59.ru.

Кроме того, по словам местных жителей, в этом отеле авария происходит уже второй раз. "Топило уже год или два назад. Но тогда прорвало трубу с горячей водой, а сейчас отопление", - сообщает 59.ru.

Ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Появилось видео с места трагедии.

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