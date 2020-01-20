Одним из погибших в отеле Перми оказался ребенок

Из-за прорыва трубы в мини-отеле погибли пять человек

Трагедия в Перми. Пять человек, в том числе ребёнок, погибли из-за прорыва трубы теплоснабжения. Шестеро пострадали, половина из них госпитализирована с серьёзными ожогами. Все были постояльцами мини-отеля, который находился в подвале жилого дома - его затопило кипятком. Для выяснения всех обстоятельств ЧП в город из Центрального аппарата Следственного комитета направлены лучшие криминалисты.

Звонок о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в семь часов утра. Мощный поток кипятка хлынул в подвал жилого дома, где располагается мини-гостиница. Многие постояльцы еще спали. Шансов спастись, говорят специалисты, не было. Оперативные службы восстанавливают картину событий и определяют возможные причины, передает "ТВ Центр".

Личности погибших устанавливаются. Предстоит выяснить, из каких городов они прибыли в Пермь. Температура воды в системе отопления была 85 градусов, говорят специалисты. Плюс - давление, под которым вода движется по трубопроводу. Получается мощный поток кипятка, который при аварии хлынул наружу в объеме 200 тонн в час и затопил цокольный этаж жилого дома. Для выявления "слабых мест" на теплоносителе проводятся гидравлические испытания. Следователям предстоит выяснить, выполнялись ли подобные работы. Уже установлено - прямо через дом проходила бесхозная теплоцентраль.

Следователи смогли попасть внутрь здания только после откачки всей воды. Выяснилось, что среди погибших - один ребёнок. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Пострадавшие с ожогами конечностей доставлены в городские больницы. Жильцов пятиэтажки, где располагается хостел, эвакуировать не пришлось. Однако сейчас в доме отключены все коммуникации. Свет, тепло и вода вернутся в здание, когда устранят аварию на теплоцентрали.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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