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О чем договорились участники Международной конференции по Ливии

11:48
  • понедельник
  • 20 января 2020

Участники конференции в Берлине приняли итоговое заявление

Предложения Москвы и Анкары легли в основу документа, принятого по итогам Международной конференции по Ливии. Встреча в Берлине прошла на самом высоком уровне. И все участники одобрили комплекс мер по разрешению конфликта. Соблюдать условия "дорожной карты" согласны как официальное правительство в Триполи, так и противостоящая ей Ливийская национальная армия.

Судьбу Ливии в здании бундесканцелярии обсуждают больше пяти часов. И хотя сами представители сторон конфликта в зале не присутствуют - генерал Хафтар и глава ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж  по-прежнему отказываются находиться в одном помещении - оба в итоге поддерживают решения, согласованные мировыми лидерами. Главное из которых - запрет на поставку ливийцам вооружений, передает "ТВ Центр".

"Мы все согласны с тем, что необходимо ввести эмбарго на поставки оружия. И что оно должно неукоснительно соблюдаться. В противном случае мы не сможем исключить возврата к попыткам решить конфликт военными методами", - сказала ангела Меркель.

Сумели  договориться и о еще одном важном шаге. Хафтар и Саррадж сформировали по пятерке военных представителей. Их переговоры пройдут в Женеве уже в ближайшие дни. Что должно заметно укрепить нынешнее перемирие. Которое, как понимают все в  Берлине, было бы невозможно без посредничества России. Быть может, поэтому, не досчитавшись российского президента, тот задержался вместе с итальянским премьером - перед церемонией фотографирования европейские лидеры даже запереживали.

А до начала конференции Владимир Путин провел отдельную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для сегодняшней встречи в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине", - отметил Путин.

"Наша работа дала продуктивный результат. Мы понимаем и ценим ваши усилия и их значение для установления перемирия", - указал Эрдоган.

Правда, сама Анкара чуть было не сорвала берлинскую конференцию. За 3 дня до переговоров объявив об отправке в Ливию военного контингента в поддержку Сарраджа. Хафтар в ответ перекрыл доступ к основным нефтяным месторождениям. Напомнив: большую часть территории, включая ряд стратегически важных объектов, сейчас контролирует его армия и избранный ливийцами народный парламент. Но столицу Триполи занимает сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство Файеза Сарраджа.

"Понятно, что пока завязать устойчивый серьёзный диалог между ними не получается. Слишком велики различия в подходах. Но, тем не менее, те рекомендации, те предложения, которые содержатся в итоговом документе Берлинской конференции, пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом  для того, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров", - сообщил Сергей Лавров.

Эти условия, поддержанные ливийцами, по настоянию Москвы будут представлены в Совбез ООН. Которому предстоит утвердить их и выработать механизмы контроля. Но это, говорит присутствовавший на встрече генсек организации, пока вопрос не первой срочности.

И ведь этот конфликт и двоевластие в североафриканской стране - результат хаоса, возникшего после ливийского кризиса 2011-го. Тогда коалиция во главе с США и при активном участии Франции, Британии и Италии, прикрывшись мандатом ООН,  фактически  уничтожила законную власть в стране. А добившись своего, Вашингтон и союзники попросту умыли руки. Вот только теперь отмахнуться уже не получится. Если в Ливии начнется полномасштабный военный конфликт,  Европу опять накроет волной беженцев. И тут уже точно не справятся. А помощи от Вашингтона ждать нечего. Майк Помпео в Берлине явно на вторых ролях. Журналисты лишь отмечают, как тепло он приветствует российского лидера. А потом сообщают: госсекретарь уехал еще до окончания переговоров.  Отправив на прощанье несколько строк в "Твиттер": "Пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками".

У Владимира Путина на полях конференции состоялось еще несколько  встреч. С новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен российский президент без переводчика обсуждал Ливию и двустороннее сотрудничество. А вот британский премьер Борис Джонсон, если верить коммюнике его офиса, общий язык с президентом России найти не стремился. Заявив: улучшения отношений между странами пока не будет. Мол, Британия еще не забыла инцидент в Солсбери. Притом, что за почти два года доказательств по делу так и не появилось. Зато сам Джонсон нисколько не смущен причастностью его страны к нынешнему кризису в Ливии. Перед конференцией заявил СМИ: да, мы избавились от Каддафи. Пора жить дальше.

Но когда сможет Ливия вернуться к нормальной жизни, большой вопрос. Участники берлинской конференции надеются, что стороны конфликта будут выполнять достигнутые на встрече договоренности. Их Совбез ООН должен превратить в новый план мирного урегулирования. Выполнение которого обсудят на следующей берлинской конференции по Ливии. Предварительно, она намечена на февраль.

Екатерина Выскребенцева, Европейское бюро "ТВ Центра", Германия, Берлин.

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