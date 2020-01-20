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В Ливане в ходе беспорядков пострадали десятки человек

11:57
  • понедельник
  • 20 января 2020

Безопасность обеспечивают военные

Около 70 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в столице Ливана. 30 из них находятся в больницах. Уличные беспорядки стали кульминацией массовой акции протеста, сообщает "ТВ Центр".
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Митингующие требуют отставки премьера, досрочных парламентских выборов и экономических реформ. Противостояние с полицией началось ещё в субботу - только в этот день с обеих сторон пострадали до 200 человек.

В понедельник президент Мишель Аун намерен встретиться с руководством всех силовых структур. На обеспечение безопасности в Бейруте уже направлены военные. Однако активисты оппозиции заявляют, что отступать не намерены.

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