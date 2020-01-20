На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста

У полиции есть кадры с места происшествия

На Украине возбудили уголовное дело после нового случая вандализма. В Кривом роге злоумышленники осквернили монумент жертвам Холокоста. Причем произошло это всего за неделю до международного дня памяти павших от рук националистов. Мир всколыхнула волна негодования, радикалы же, напротив, продолжают устраивать провокации. Так, в Киеве опять напали на участников мирного шествия.

Мирно этот митинг антифашистов в самом центре Киева проходил совсем недолго. Уже через несколько минут в выступавших полетели камни и петарды, передает "ТВ Центр".

Несколько десятков человек собрались на Михайловской площади, чтобы почтить память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были убиты в Москве 19 января 2009 года.

Провокаций в ходе митинга киевские правоохранители ожидали. Заранее стянули на площадь усиленные наряды. Но развивались события все равно традиционно: радикалы творили, что хотели, полицейские вежливо, если не сказать дружелюбно, пытались их успокоить. Несколько странно посреди происходившего на Михайловской площади выглядели люди в жилетах с надписью "Полиция диалога". Специальный отдел с таким названием был рожден в недрах украинского МВД для, как сказано в официальных документах, "предупреждения конфликтов". Но предупредить не удалось. Радикалы уже начали избивать митингующих, когда обычные полицейские все-таки вспомнили о своих прямых обязанностях и задержали нескольких нападавших.

При Порошенко на Украине началось массовое осквернение памятников жертвам Холокоста. Продолжается и сегодня. Накануне в Кривом роге - родном городе президента Зеленского - закрасили слова, написанные в память о евреях, которые погибли от рук нацистов. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион отреагировал в соцсети: "За несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста в Кривом Роге... Я надеюсь, что справедливость восторжествует".

В своем твите Лион отметил аккаунт Зеленского, видимо, рассчитывая на реакцию президента, и персонально обратился главе МВД Авакову: "Пожалуйста, Арсен Аваков, найдите преступника, вот доказательства!"

Посольство Израиля уже располагает кадрами с камеры наблюдения, на которых возле памятника запечатлен некий молодой человек. Полиция возбудила уголовное дело. А президент Зеленский в интервью СМИ заявил, что уровень антисемитизма на Украине самый низкий в Европе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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