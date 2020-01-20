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Как в Дейр-эз-Зоре восстанавливают сельское хозяйство

11:34
  • понедельник
  • 20 января 2020

Местные власти дают фермерам серьезные скидки на дизтопливо

Российские ПВО в Сирии отразили атаку беспилотников на пункт базирования Хмеймим. Дроны были запущены накануне террористами. Об этом сообщают в нашем Минобороны. В ведомстве отмечают, пострадавших и материального ущерба нет. Между тем, на северо-востоке страны, в освобождённой от террористов провинции Дейр-эз-Зор, начали восстанавливать сельское хозяйство.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева

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