Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Допустимый ущерб"

Три года президентства в условиях внутреннего и внешнего противостояния. Дональд Трамп отмечает очередную годовщину в должности главы государства. Сторонники называют его крайне успешным лидером, а оппоненты - катастрофой для США.

Но очевидно одно - с приближением выборов действия Белого Дома становятся всё менее предсказуемыми. Как, например, в случае убийства иранского генерала в Ираке. О том, как внутренние американские проблемы не дают покоя остальному миру, смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Допустимый ущерб" – в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр". Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"